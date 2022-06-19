  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Gazimağusa-Karpaz anayolunda korkutan kaza

» »
Gazimağusa-Karpaz anayolunda korkutan kaza
Gazimağusa-Karpaz anayolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah, saat 08:15 raddelerinde Gazimağusa-Karpaz anayolu 14-15 kilometreleri arasında Mücahitler çemberi yanında Hazan SÜTCÜ(K-28) yönetimindeki RM 314 plakalı çift kabin araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu Mücahitler çemberine girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan yoldan çıkarak toprak hendek içerisine aracının ön kısmı ile çarpmaya müteakip konu araç ileriye doğru savrularak Faize Yakup Sadık Sokak içerisinde takla atmıştır.

inshot_20220619_133033291-1536x863.jpg

Kaza sonucu yaralanan Hazan SÜTCÜ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre’den Babalar Günü mesajı19 Haziran 2022 Pazar 12:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Babalar Günü dolayısı ile mesaj yayımladı19 Haziran 2022 Pazar 11:59
  • KTÖS: Hayat Pahalılığı her ay ödenmeli19 Haziran 2022 Pazar 11:39
  • Erhürman: Tam gün eğitime geçmek hem ekonomi, hem eğitim açısından avantaj olacak19 Haziran 2022 Pazar 11:25
  • Capital Sigorta yıldızlarını seçti19 Haziran 2022 Pazar 11:25
  • Tarım Bakanlığı'ndan duyuru!19 Haziran 2022 Pazar 11:20
  • Rahvancıoğlu: Tüm Sorunlara Kamucu Bir Çözüm Üretmeliyiz, Kaynak Da Servet Vergisi!19 Haziran 2022 Pazar 11:16
  • Kanlkanlı'da yangın19 Haziran 2022 Pazar 11:14
  • Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi19 Haziran 2022 Pazar 11:11
  • Dörtyol'da 150.000 TL ve 800 Stg nakit paralar hırsızlığı19 Haziran 2022 Pazar 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti