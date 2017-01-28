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Gazimağusa Karpaz yolunda kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Gazimağusa Karpaz yolunda kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Dün gece yarısı Gazimağusa’da yaşanan trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, dün gece yarısı 01.40 sıralarında Gazimağusa Karpaz anayolunda Orkide otel yakınlarında Sıtkı Göçer yönetimindeki, MH 717 pkalı van araçla Karpaz’a doğru seyrettiği sırada yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarpası sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, KKTC’de turist olarak bulunan 40 yaşındaki İbrahim Aytekin de ağrı yaralandı.

Ölen kişinin henüz kimlik tesbiti belirlenemezken, yaralının ise önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr Burhan Nalnabtoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındığı öğrenildi.

Kaza sonrası van araç sürücüsü Sıtkı Göçer tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturuması devam ediyor.

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