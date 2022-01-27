Gazimağusa Kaymakamlığı Alkollü İçki Satış Ruhsatını Yenilemek İsteyenlere Son Tarihi Açıkladı

Gazimağusa Kaymakamlığı, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 12 Mart’a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Başvuru dilekçesi yanında talep edilen belgeler şunlar:

“Bağlı olduğu belediyeden iş yeri çalıştırma izin belgesi; iş yeriyle ilgili koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi’nden onaylanmış kira sözleşmesi; Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden alınmış şarap ve alkollü içkiler lisansının fotokopisi; otel ise sınıflandırma belgesi.”