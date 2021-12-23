Senaryo gereği Kaymakamlıkta çıkan yangın sonucu aşağıya inemeyen çalışanlar sivil savunma ekipleri tarafından ip ile aşağıya indirildi.

Gazimağusa Kaymakamlığında Yangın Ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi.

(22-12-2021 MHA……..) Gazimağusa Kaymakamlığı Gazimağusa Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Cyprus Central Hospital (Mağusa Tıp Merkezi) Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Gazimağusa İtfaiyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile Gazimağusa Kaymakamlığında bir kurtarma, acil müdahale ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Kaymakamlıkta çıkan yangın sonucu aşağıya inemeyen çalışanlar sivil savunma ekipleri tarafından ip ile aşağıya indirildi.

Daha sonra ise binayı terk ederken düşerek yaralanan bir çalışana olay yerinde müdahale edilerek ambulans ile hastaneye kaldırılışı ve onun akabinde ise temsili olarak çıkan yangına nasıl müdahale edileceği canlandırıldı.

En son bölümde ise yine damda mahsur kalan bir çalışanın Gazimağusa İtfaiyesinin hidrolik araçlı merdiven ile damda mahsur kalan çalışanı kurtarma operasyonu ile tatbikat son buldu.

Tatbikat sonrası bir açıklamada bulunan Gazimağusa Kaymakamı Kemal Sarpal, yaptığı konuşmada ‘’Binamızın yangın merdiveni olmaması bizim için büyük bir handikap’tır, tabi tatbikatta görev alan arkadaşlar gerçekten ciddi bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim’’ Dedi.(MHA)