Gazimağusa-Lefkoşa Ana Yolu’nda Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

20 Ekim 2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Ana Yolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı'nda bir trafik kazası meydana geldi. Mehmet Çiftçi (E-29) yönetimindeki 50 EV 758 plakalı tır, Korkuteli köyü yolundan ana yola dikkatsizce giriş yaptı. Bu sırada, anayolda batı istikametine doğru seyreden Ali Altay (E-24) yönetimindeki TPT 949 plakalı kamyon, tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden TPT 949 plakalı kamyon, orta refüjdeki trafik tabelası ve aydınlatma direğine çarparak, refüj üzerinden karşı şeride geçerek durdu. Kazada yaralanan Ali Altay, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve ardından taburcu oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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