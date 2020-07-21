Gazimağusa-Lefkoşa anayolu kenarında yangın

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu İnönü ile Turunçlu çemberleri arasında yol kenarında, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur.
Gazimağusa-Lefkoşa anayolu İnönü ile Turunçlu çemberleri arasında yol kenarında, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur.
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