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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu kenarında yangın

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Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda yangın
Gazimağusa-Lefkoşa anayolu kenarında yangın

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu İnönü ile Turunçlu çemberleri arasında yol kenarında, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur.

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