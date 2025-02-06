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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

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Yakıt sızıntısı nedeniyle alev alan su tankeri itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

5 Şubat 2025 tarihinde, saat 10:40 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Haspolat Çemberi ile Halkbank Çemberi arasında seyir halinde olan Ahmet Çapan yönetimindeki RB 221 plakalı su tankeri, motor bölümünde meydana gelen yangın sonucu alev aldı.

İlk belirlemelere göre, yangının yakıt sızıntısının sıcak motor aksamına temas etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Olay yerine hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle aracın motor bölümünde bulunan elektrik kabloları ve plastik aksamlar zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor

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