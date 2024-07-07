Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda Trafik Kazası: Araç Alev Aldı

06.07.2024 tarihinde, saat 18:30 civarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Resul Furkan Acu (26) yönetimindeki EY 090 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru seyrederken Korkuteli bölgesine geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç, yolun solundaki akasya ağacına çarptıktan sonra boş bir arazide durdu.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak, kaza sonrası EY 090 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamında meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıktı ve araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.