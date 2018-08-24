Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunda Zincirleme Kaza

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde bugün saat 15.30 sıralarında üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde olan MH 692 plakalı aracın, yol içerisinde ani şekilde durmasından dolayı, arkasındaki aracın kendisine çarpması ve daha sonra onu takip eden bir diğer aracın da diğer araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle bir araç da yol kenarına savruldu.

Olayda yaralananın olmaması, yüreklere su serpti. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)