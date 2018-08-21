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Gazimağusa-Lefkoşa anayolundaki kazada bir kişi yaralandı

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Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 34 yaşındaki Necmiye Andiç yaralandı.
Gazimağusa-Lefkoşa anayolundaki kazada bir kişi yaralandı

Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine seyreden Andiç, Erülkü süpermarket önüne geldiği sırada EJ 981 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç banketteki ağaca çarptı ve su kanalına düştü.

Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan Necmiye Andiç Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane’sinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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