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Gazimağusa Limanı Denetiminde Kaçak Eşyalar ve İlaçlar Bulundu

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Gazimağusa Limanında Yapılan Denetimlerde Kaçak Eşyalar ve Yasak İlaçlar Ele Geçirildi
Gazimağusa Limanı Denetiminde Kaçak Eşyalar ve İlaçlar Bulundu

20 Ekim 2023 tarihinde, Gazimağusa Limanı'nda gerçekleştirilen titiz denetimler, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından üç ayrı gemide gerçekleştirildi. Denetimler, gümrük beyan edilmemiş eşyaları tespit etmeyi hedefliyordu ve sonuçlar dikkat çekiciydi.

Aramaların sonucunda iki ayrı dorse içinde toplam 17,000 adet ıslak mendil, bir dorse içinde 103 güvenlik kamerası, 19 paket kamera soketi, 3 adet muhabbet kuşu ve çeşitli kozmetik ürünleri ile beş ayrı dorse içinde muhtelif miktarda araba yedek parçaları, veteriner ilacı, demir bağlama makinesi ve muhtelif çeşitli ballar ele geçirildi. Bu eşyalar ileri işlem için Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkililerine teslim edildi.

Aynı tarihte, Gazimağusa Limanı'ndan KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan A.K.(E-62)'nin valizi de unutulmadı. Valizde yapılan aramada, İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı olması nedeniyle ithali yasak olan toplam 12 paket cinsel gücü artırıcı ilaç bulundu. Bahsi geçen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam etmektedir. Bu olay, Gazimağusa Limanı'ndaki denetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.

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