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Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri, Helin için eylem yapacak

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Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri, 16 yaşında öldürülen Zehie Helin Reessur için, Gazimağusa Meslek Lisesi önünde bugün saat 11.00’de eylem yapacak.
Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri, Helin için eylem yapacak

Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri, 16 yaşında öldürülen Zehie Helin Reessur için, Gazimağusa Meslek Lisesi önünde bugün saat 11.00’de eylem yapacak.

Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri, Zehie Helin Reessur için “Helinler Ölmesin Diye” sloganıyla bir eylem düzenleyecek. Eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü de destek verecek.

 

NE OLMUŞTU?

Gazimağusa Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, 25 Ocak günü İskele'de bir inşaata öldürülmüş halde bulunmuş, cinayet zanlısı olduğu belirlenen 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, kaçtığı Güney Kıbrıs'ta yakalanarak, KKTC polisine teslim edilmişti.

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