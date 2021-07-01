Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi temizleniyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odasının Organize Sanayi Bölgelerinin temizlenmesine yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

Bu çerçevede Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesinde temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik kampanyası öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Ersözlü, iki hafta önce Alayköy’de başlattıkları temizlik çalışması kapsamında bugün de Gazimağusa Sanayi bölgesinin temizlenmekte olduğunu belirterek, bu çalışmanın idamesinin önem taşıdığını anımsattı ve herkesi çevreyi temiz tutma konusunda uyardı ve çalışmaya destek veren Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de Sanayi Odası’nın yeni yönetiminin bu tür faaliyetlere önem verdiğini belirterek, bu tür işbirliklerin artarak devam etmesini diledi.

Gazimağusa Belediyesi’ni temsilen etkinliğe katılan Doğan Özüşen de, Gazimağusa Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere destek vermeye özen göaterdiklerini söyleyerek, bundan sonra da bu destekleri sürdüreceklerini ifade etti ve bölgede bu tür çalışmaların daha kalıcı olabilmesi için altyapı çalışmalarına hız verilmesini diledi.