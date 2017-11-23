Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğrencileri DAÜ iş birliği ile bisikletlerine kavuştu

Bisiklet sürmenin keyfine doyamayan özel eğitim öğrencilerinin mutluluğunu görmek projede görev alan herkesi duygulandırdı.

“Bisikletsiz Okul Kalmasın” adlı kampanya çerçevesinde Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği programı öğrencileri tarafından Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda ortaklaşa düzenlenen dans ve müzik şöleninden toplanan gelir ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne 14 adet bisiklet alındı.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Müdürü Emirali Evcimen, “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” kapsamında gerçekleşen projede görev alan DAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği programı öğrencilerine ve öğretmenleri Yrd. Doç. Dr Nazenin Ruso’ya teşekkür etmek amaçlı bir sertifika ve plaket töreni düzenledi.

Tören sonunda ise bisiklet sürmenin keyfine doyamayan özel eğitim öğrencilerinin mutluluğunu görmek projede görev alan herkesi duygulandırdı. Bisikletler için gelir elde etmek amaçlı olarak düzenlenen etkinlik çerçevesinde ise DAÜ öğrencileri ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin ortak olarak hazırladıkları Tango gösterisi ve ardından sırasıyla ST Dance Center, çiftetelli ekibi, Othello Folklör Derneği, Kına Gecesi, Koro Grubu, Melody Müzik Eğitim Merkezi, Harmandalı ve Karadeniz ile DAÜ Halk Dansları Topluluğu performansları ve şarkı dinletileri halkın beğenisini topladı. Etkinlik için DAÜ’lü gençler ve Özel Eğitim Merkezi öğrencileri yaklaşık iki ay birlikte prova yaptılar. Müziğin ve dansın ön planda olduğu etkinliğe DAÜ’lü öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Gazimağusa halkı da ilgi gösterdi.