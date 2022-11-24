Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Öğrencilerinin El İşi Ürünleri Sergileniyor

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerinin emekleri görücüye çıktı.

Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte ürettikleri elişi ürünleri, Bandabulya’da bugün açılışı yapılan sergi ve kermeste sergilenip satılıyor.

Kermes’te okul yararına satışlar ve sergi iki gün boyunca devam edecek.

Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen açılışta kısa bir konuşma yaptı.

Evcimen, çocukların akademik becerilerinin yanında hayatta başarılı olmalarını sağlayacak el becerilerini de geliştirmenin önemine vurgu yaparak, bu noktada sanatın ön plana çıkarılarak yapılmasının da ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Evcimen bu amaçla okulda pek çok atölye kurduklarını ve bu atölyelerde çok güzel işler başardıklarını söyleyerek, şu anda ihtiyaçları olan dokuma ünitesini alabilmek için katkı bekledilerini ifade etti.