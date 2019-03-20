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Gazimağusa Salamis yolunda park karmaşası

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Gazimağusa’nın trafiği her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
Gazimağusa Salamis yolunda park karmaşası

Gazimağusa’nın trafiği her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Özellikle şehrin en işlek yolu Salamis Caddesi’nde trafik yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde, yasak olmasına rağmen caddenin her iki tarafına yapılan parklar sebebiyle trafik kaosu yaşanıyor.

Vatandaşlar, Salamis Caddesi’nde yaşanan trafik çilesinden bezdiklerini ifade etti. Özellikle akşam saatlerinde çift yönlü yapılan parklar yüzünden trafik akışının adeta durma noktasına geldiğini belirten sürücüler, “Bu trafik sıkıntısına bir çözüm bulunmalı; gelişi güzel yapılan parklar yüzünden akşam saatlerinde neredeyse buradan geçmek imkânsız bir hal alıyor. Bu cadde normal bir cadde değil, şehrin en işlek caddesi ve can damarı; bu nedenle kesinlikle park yapılmamalı. Acil durumlarda araçlar yolu açacak bir alan bulamadıkları için ambulans ve itfaiyeler bile çok zor ilerliyor. Yasak olmasına rağmen park ediliyor. Burada trafiğin rahat akması lazım” ifadelerini dile getirdi. (MHA)

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