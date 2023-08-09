Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesinin “Görev Şehidi” sayılması kararı Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu, Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesindeki kişilerin “Görev Şehidi” sayılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, 6 Şubat tarihinde Adıyaman Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesinde bulunan kişilerin, 1974 Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasası kapsamında “Görev Şehidi” sayılmasını, aynı yasanın 5’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasının (a) bendi ve 5’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca onayladı.

“Görev Şehidi” sayılan 35 kişinin isimleri şöyle: “Doruk Akın, Hasan Bilgen, Aykan Ekiz, Mehmet Arif Altak, Alp Akın, Özgür İçme, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı, Atakan Celal Konuklu, Kağan Selim İş, Aras Aktuğralı, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Nazife Dağlı, Serin İpekçioğlu, Hayal Gençaloğlu, Selin Karakaya, Perihan Çetiner, Havin Kılıç, Sahil Özberkman, Lavin Kalaycı, Ecem Yeniçeri, Nehir Çevik, Elvin Çavdır, Asya Tülek, Fahri Arkar, Abide Dağlı, Pamir Konuklu (Beden Eğitimi Öğretmeni), Ali Karasel (Matematik Öğretmeni), İbrahim Yakula (Md.Muavini), Osman Çetintaş (Antrenör), Mülkiye Dağlı (Veli), Bedriye Yeniçeri (Veli), Duygu Kalaycı (Veli), Evren Çavdır (Veli), Havva Balcı Çavdır (Veli)”

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi mezarlıklarındaki defin alanları “Şehitlik” olarak ilan edildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, 1974 Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasası kapsamında 6 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti’ndeki depremde hayatını kaybeden ve “Görev Şehidi” sayılan vatandaşların defnedildikleri Gazimağusa ve Yeniboğaziçi mezarlıklarındaki defin alanlarının, 19/1991 sayılı Şehitlikler ve Anıtlar Yasası’nın 7’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca, “Şehitlik” olarak ilan edilmesine karar verdi. Karar Resmi gazete'de yayımlandı.

Depremde hayatını kaybedenler anısına Gazimağusa’daki “Sulu Çembere” anıt yapılacak

Gazimağusa’da Hurmalı Çembere yapılacak anıt kararını da iptal eden Bakanlar Kurulu, onun yerine söz konusu anıtın; Ü(K-I) 150-2023 sayı ve 13 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, 6 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Gazimağusa Topçu Bulvarı-İsmet İnönü ve Eşref Bitlis Bulvarının kesiştiği “Sulu Çember” olarak bilinen yere yapılmasına karar verdi.