Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde Ani Ölümler

23 Aralık 2024 tarihinde, Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde meydana gelen ani ölümler, bölgede üzüntüye neden oldu.

Gazimağusa’da ikamet eden 61 yaşındaki Lola Yuldoshova, saat 16:30 sıralarında, kaldığı evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Beylerbeyi’nde yaşayan 77 yaşındaki Maıken Jess ise sabah saat 10:00 civarında, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Her iki olayda da ölümlerin kesin nedenleri, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Yetkililer, her iki vaka için de soruşturmanın sürdüğünü açıkladı