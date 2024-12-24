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Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde Ani Ölümler

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Gazimağusa’da 61 yaşındaki Lola Yuldoshova ve Beylerbeyi’nde 77 yaşındaki Maıken Jess, evlerinde yaşamlarını yitirdi. Ölümlerin nedeni yapılacak otopsilerle belirlenecek.
Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde Ani Ölümler

23 Aralık 2024 tarihinde, Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde meydana gelen ani ölümler, bölgede üzüntüye neden oldu.

Gazimağusa’da ikamet eden 61 yaşındaki Lola Yuldoshova, saat 16:30 sıralarında, kaldığı evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Beylerbeyi’nde yaşayan 77 yaşındaki Maıken Jess ise sabah saat 10:00 civarında, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Her iki olayda da ölümlerin kesin nedenleri, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Yetkililer, her iki vaka için de soruşturmanın sürdüğünü açıkladı

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