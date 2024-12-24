Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde Ani Ölümler

23 Aralık 2024 tarihinde, Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde meydana gelen ani ölümler, bölgede üzüntüye neden oldu.
Gazimağusa’da ikamet eden 61 yaşındaki Lola Yuldoshova, saat 16:30 sıralarında, kaldığı evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Beylerbeyi’nde yaşayan 77 yaşındaki Maıken Jess ise sabah saat 10:00 civarında, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.
Her iki olayda da ölümlerin kesin nedenleri, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Yetkililer, her iki vaka için de soruşturmanın sürdüğünü açıkladı
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