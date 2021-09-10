Gazimağusa ve Çamlıbel’de Uyuşturucu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyon sonucu, S.T.S.’nin (E-24) tasarrufunda LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 41 kağıt parçası bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan M.W.(E-24) tutuklandı.

Öte yandan dün Çamlıbel’de devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, yol kenarında park halinde bulunan araç içerisindeki G.U.’nun(E-31) şüpheli hareketleri üzerine G.U’nun üzerinde ve aracında yapılan aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık iki sigara bulunarak emare olarak alındı.

G.U. tutuklandı.