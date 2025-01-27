Gazimağusa ve Dikmen’de Ani Ölüm Vakaları

Gazimağusa ve Dikmen’de iki kişi ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Öner Denizsev’in ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek.

25 Ocak 2025 tarihinde Gazimağusa’da ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki Öner Denizsev’in otopsisi tamamlandı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin sonuçların yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gün Dikmen’de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Koç da evinde rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koç’un ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı