Gazimağusa ve Girne limanlarındaki grev kararı askıya alındı

Gazimağusa ve Girne limanlarında başlatılan grev Başbakan Ünal Üstel ile görüşülmesinin ardından askıya alındı.

Gazimağusa ve Girne limanlarında faaliyet yürüten armatörler, gemi acenteleri ve vinç işletmecileri, tasfiye memurunun yükleme ve boşaltma hizmet alımına çıkmasının yasal olmadığı gerekçesiyle her iki limanda faaliyetlerini durdurmuştu.

BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, paydaşlar adına açıklama yapan Oktay Kayalp, Başbakan Ünal Üstel ile gerçekleştirdikleri görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.

Kayaalp, iyi niyet göstergesi olarak bu görüşmenin ardından grevi askıya aldıklarını söyledi.

Tüm paydaşlar ise şöyle: Kıbrıs Türk Acenteler Derneği, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği, Liman Vinç İşletmeciler Birliği, Komisyoncular Birliği, Nakliyeciler Birliği.