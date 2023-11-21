Gazimağusa ve Girne'de Kayıp Şahıslar: Mehmet Eren UZUN ve Fidan YAŞAR

20 Kasım 2023 tarihinde polise verilen bilgilere göre, Gazimağusa'da yaşayan Mehmet Eren UZUN (E-35), 18 Kasım 2023 tarihinde saat 08:00 sıralarında ikametgahından ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Aynı şekilde, Girne'de yaşayan Fidan YAŞAR (K-25), 19 Kasım 2023 tarihinde saat 14:00 sıralarında ikametgahından ayrıldıktan sonra iz bırakmadan kayboldu.

Her iki şahıs da hala bulunamamış olup, polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Aileler ve yetkililer, kayıp şahısların akıbeti konusunda endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Kamuoyu, bu gizemli kayboluşların ardındaki sırları merakla bekliyor.