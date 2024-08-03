Gazimağusa ve Girne’de kaza: 2 sürücü tutuklandı

Gazimağusa ve Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, iki sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde dün saat 18.30 sıralarında Tuncay KÜLEKÇİ (E-43) yönetimindeki ST 351 plakalı çekici tır araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Sema Otel önlerine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu yolun sol şeride geçmiş ve o esnada sol şerit üzerinde aynı istikamete doğru seyreden Yüksel BİLOL (K-24) yönetimindeki LV 087 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpışmanın ardından LV 087 plakalı araç sürücüsü sıkışıklıktan kurtulmak için hızlanıp öne geçtiği sırada, ST 351 plakalı çekici tır araç tekrar sol ön kısmı ile LV 087 plakalı aracın sağ arka kısımlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ST 351 plakalı çekici tır araç sürücüsü Tuncay KÜLEKÇİ, sürüş ehliyeti sınıfı dışında ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında Buğra AKKUŞ (E-22) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VG 119 plakalı solan araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun güney kısmından dışarıya çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarptıktan sonra, tekrar yol içerisine girerek o esnada yolun sağ şeridi içerisinde seyretmekte olan Faruk AŞGIN (E-23) yönetimindeki UA 904 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpıp takla atarak, yol içerisinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VG 119 plakalı araç sürücüsü Buğra AKKUŞ tutuklandı.