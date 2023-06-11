  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Gazimağusa ve Girne’de trafik kazası… Alkollü araç sürücüleri tutuklandı

» »
Gazimağusa ve Girne’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında alkollü olduğu tespit edilen 2 araç sürücüsü tutuklandı.
Gazimağusa ve Girne’de trafik kazası… Alkollü araç sürücüleri tutuklandı

Gazimağusa ve Girne’de gece saatlerinde iki farklı trafik kazası meydana geldi…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.45 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman içerisinde, Veli Kılınç (E-51), 208 mlgr alkollü içki tesiri altında, kuzey istikametine doğru yönetimindeki RL 229 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan kontrol noktasındaki kapalı durumdaki bariyere çarptı.

Öte yandan bugün saat 02.00 sıralarında ise, Girne'de Demet Sokak üzerinde, Anastasiia Plakhotnıkova (K-25), 184 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PR 325 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmında park halinde bulunan PH 788 plakalı araca çarptı.

Her iki kazada da yaralanan olmazken, araç sürücüleri Veli Kılınç ve Anastasiia Plakhotnıkova tutuklandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersin Tatar: Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor11 Haziran 2023 Pazar 11:36
  • İki Farklı Kavga Çıktı! Burunları Kırıldı11 Haziran 2023 Pazar 11:33
  • Kolej giriş sınav sonuçları açıklandı!11 Haziran 2023 Pazar 10:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre’yi kabul etti11 Haziran 2023 Pazar 10:27
  • Üstel: Bazı ürünlerde KDV sıfırlanıyor!11 Haziran 2023 Pazar 09:59
  • Yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı!11 Haziran 2023 Pazar 09:43
  • Özuslu: Kutuplaşmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var10 Haziran 2023 Cumartesi 19:34
  • KTGB, Alihan Pehlivan'ın TAK'ın Yönetim Kurulu'ndan alınmasıyla ilgili açıklama yaptı10 Haziran 2023 Cumartesi 18:30
  • Pamuklu-Çayırova ve Girne’de iki trafik kazası...10 Haziran 2023 Cumartesi 16:41
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy’dan Çalışma Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi'ne Ziyaret10 Haziran 2023 Cumartesi 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti