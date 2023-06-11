Gazimağusa ve Girne’de trafik kazası… Alkollü araç sürücüleri tutuklandı

Gazimağusa ve Girne’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında alkollü olduğu tespit edilen 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Gazimağusa ve Girne’de gece saatlerinde iki farklı trafik kazası meydana geldi…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.45 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman içerisinde, Veli Kılınç (E-51), 208 mlgr alkollü içki tesiri altında, kuzey istikametine doğru yönetimindeki RL 229 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan kontrol noktasındaki kapalı durumdaki bariyere çarptı.

Öte yandan bugün saat 02.00 sıralarında ise, Girne'de Demet Sokak üzerinde, Anastasiia Plakhotnıkova (K-25), 184 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PR 325 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmında park halinde bulunan PH 788 plakalı araca çarptı.

Her iki kazada da yaralanan olmazken, araç sürücüleri Veli Kılınç ve Anastasiia Plakhotnıkova tutuklandı.