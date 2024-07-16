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Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu

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Gazimağusa ve Girne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı. Girne'deki operasyonda kokain de ele geçirildi.
Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu

Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.07.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.K.(E-26)’nin tasarrufunda yaklaşık 70 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 10 adet karton kağıt tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

16.07.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, G.G.(E-33)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, 4 paket satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 2,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Akabinde bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet öğütücü ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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