Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu: 7 tutuklu

Gazimağusa’da, dün akşam 20.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.A.E.L'nin (E-26) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve bir öğütücünün bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da uyuşturucu… 4 tutuklu

Gazimağusa'da, dün sabah 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün ekipleri tarafından, M.Ş (E-35), A.A (E-33) ve Y.B'nin (K-28) bulundukları evde yapılan aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıslar ve konuyla bağlantısı olduğuna inanılan Ü.K (E-45) tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu… 2 tutuklu

Girne’de dün 15.00 sıralarında M.I.K (K-26) ve S.C.L.R’nin (K-27) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan dört öğütücü ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 2 sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.