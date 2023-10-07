  • BIST 8464.93
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız

Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu: 7 tutuklu

» »
Gazimağusa ve Girne'deki uyuşturucu olaylarında 7 kişi tutuklandı
Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu: 7 tutuklu

Gazimağusa’da, dün akşam 20.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.A.E.L'nin  (E-26) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve bir öğütücünün bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da uyuşturucu… 4 tutuklu

Gazimağusa'da, dün sabah 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün ekipleri tarafından, M.Ş (E-35), A.A (E-33) ve Y.B'nin (K-28) bulundukları evde yapılan aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıslar ve konuyla bağlantısı olduğuna inanılan Ü.K (E-45) tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu… 2 tutuklu

Girne’de dün 15.00 sıralarında M.I.K (K-26) ve S.C.L.R’nin (K-27) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan dört öğütücü ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 2 sigara bulunarak emare olarak alındı.

 Bahse konu şahıslar tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne yasta... Gülseren Ataker, evinde ölü bulundu...07 Ekim 2023 Cumartesi 11:35
  • Denktaş: “Biz önce ‘Kıbrıslı Türk’ kimliğimize sahip çıkmalıyız”07 Ekim 2023 Cumartesi 11:32
  • Ombudsman Varol, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 3. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı07 Ekim 2023 Cumartesi 11:24
  • 3 metre yükseklikten beton zemine düştü07 Ekim 2023 Cumartesi 11:19
  • Her Daim Dostlar Grubu Uluçay’a “cümbez”in bilimsel raporunu sundu07 Ekim 2023 Cumartesi 11:02
  • Ombudsman Varol, Ombudsmanlar Birliği 3. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı07 Ekim 2023 Cumartesi 10:55
  • Hamas, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı07 Ekim 2023 Cumartesi 10:50
  • Yarından itibaren yağmur bekleniyor...07 Ekim 2023 Cumartesi 10:34
  • Rusya, Güney Kıbrıs'a nota verdi07 Ekim 2023 Cumartesi 10:28
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da!07 Ekim 2023 Cumartesi 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti