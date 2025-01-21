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Gazimağusa ve Güzelyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

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Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, kokain ve hintkeneviri ele geçirilirken, izinsiz ikamet eden bir kişi de tespit edildi.
Gazimağusa ve Güzelyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

20 Ocak 2025 tarihinde, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 5 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu
Saat 19:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa’da bir eve düzenlenen baskında, C.U.O. (25), G.G. (26) ve J.C.D. (31) isimli şahısların tasarrufunda yaklaşık 32 gram kokain ve 10 gram hintkeneviri ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler emare olarak alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Güzelyurt’ta Uyuşturucu ve İkamet İhlali
Aynı gün, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından Aydınköy’de gerçekleştirilen operasyonda, B.B. (19) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram hintkeneviri bulundu. Yapılan muhaceret kontrolünde ise B.B.’nin ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.K. (18) isimli şahsın Bostancı’daki evinde yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2.000 TL ele geçirildi.

Polis tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor

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