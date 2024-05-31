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Gazimağusa ve İskele’de 4 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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Gazimağusa ve İskele’de 4 saatlik elektrik kesintisi olacak!
Gazimağusa ve İskele’de 4 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Gazimağusa ve İskele bölgelerinde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-13.30 saatleri arasında; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyünde olacak.

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