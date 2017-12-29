Gazimağusa ve İskele’de asayiş ve trafik operasyonu

Polis, Gazimağusa ve İskele’de 700’e yakın aracı kontrol ederek yaklaşık 90 sürücü hakkında ileri işleme gitti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahalarında trafik ve asayiş operasyonu yapıldı.

Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 11 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 265 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele bölgesinde kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri İskele’de 400 aracı kontrol ederken suç işlediği tespit edilen 21 sürücü hakkında ileri işlem yaptı.

İskele’de ve Gazimağusa’da toplam 665 araç kontrol edildi, 86 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.