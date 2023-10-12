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Gazimağusa ve İskele'de bugün elektrik kesintisi olacak

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Trafo merkezinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün 09.00-14.00 saatleri arasında Gazimağusa ve İskele ilçelerinde, geniş bir bölgede elektrik kesintisi yapılacak.
Gazimağusa ve İskele'de bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa ve İskele bölgelerinde bugün 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Trafo merkezinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacak bölgeler şöyle;

“Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale ağıllar, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, ana yol seralar bölgesi, Tatlısu sahili, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova ve Ağıllar köyleri.”

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