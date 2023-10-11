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SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Gazimağusa ve İskele'de geniş bir bölgede yarın elektrik kesintisi olacak

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Trafo merkezinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Gazimağusa ve İskele ilçelerinde, geniş bir bölgede elektrik kesintisi yapılacak.
Gazimağusa ve İskele'de geniş bir bölgede yarın elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti yapılacak bölgeler şöyle;

“Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale ağıllar, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, ana yol seralar bölgesi, Tatlısu sahili, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova ve Ağıllar köyleri.”

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