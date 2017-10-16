Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yarın 08:00-16:30 arasında, Derinya, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi ve Palm Beach Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaye arkası, Menekşeli Bölgesi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, 2.5 Mil Yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi, Beşevler, 2.5 Mil Yolu Akyar Sınır Kapısı’na kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Ayluga ve Eski Lemar Bölgesi’ne de çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile sınırlı olmak üzere kısa sürelerle elektrik verilmeyecek.

KARAOĞLANOĞLU

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 09:00- 12:00 arasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı Bölgesi, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Girne Amerikan Koleji ve Harbiye Kışlası Bölgeleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.