Gazimağusa ve Lefkoşa’da elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Lefkoşa ve Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

Lefkoşa

Kurumdan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 10.30 saatleri arasında “Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayına kadar olan bölgeye” elektrik verilemeyecek.

Ayrıca aynı gün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında ise “Metehan Sınır Kapısı bölgesi ile Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi olan bölgeye” elektrik enerjisi verilemeyeceği belirtildi.

Gazimağusa

Gazimağusa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle, bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında bazı bölgelerde beş saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden; Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Şehit Osman Ahmet İlkokulu, İTÜ, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel ve bölgesi, Palm Beach Askeri Postane, Namık Kemal Lisesi, MTG sahası, Petek Pastanesi, Gazi İlkokulu, Cambulat İlkokulu ve Suriçi, Derinya bölgesi, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach Otel ve bölgesi, Laguna Binaları, Türk Maarif Koleji ve Dr. Fazıl Küçük stadyumu, Altıok, Maraş Magem, Ulu Cami, Serap Çorap Fabrikası, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil (Akyar) yolu Harup Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu kliniği ve caddesi, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, İnanç Yolu sokak ve bölgesi, Kapalı Maraş’ın Water Tower bölgesi, Beşevler, Ece Un Fabrikası, Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise bölgesinin etkileneceği belirtildi.

Kesinti nedeniyle ayrıca, Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2. Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve sınır bölgesine de elektrik enerjisi verilemeyeceği kaydedildi.