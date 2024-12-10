Gazimağusa ve Yeşilyurt’ta Trafik Kazaları: Alkollü ve Dikkatsiz Sürüş Tehlike Yarattı

Gazimağusa-İskele Anayolu ve Yeşilyurt bölgesinde meydana gelen kazalarda bir kişi yaralanırken, alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme kaza dikkat çekti

09 Aralık 2024 tarihinde Gazimağusa ve Yeşilyurt bölgelerinde üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalardan biri yaralanmayla sonuçlanırken, diğerinde alkollü sürüş nedeniyle zincirleme kaza yaşandı.

Gazimağusa’da Motosiklet Kazası

Saat 13.30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerindeki Lions Garden Çemberi’nde Hacı Zengin (80), RA 964 plakalı motosikletiyle dikkatsizlik sonucu sağ şeride geçerek aynı yönde seyreden Honieh Hashemifar’ın (28) VH 607 plakalı aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Hacı Zengin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburga kırığı teşhisiyle Cerrahi Servis’te tedavi altına alındı.

Yeşilyurt’ta Kimliği Meçhul Sürücünün Kaçışı

Saat 19.00’da, Yeşilyurt Ecevit Caddesi üzerinde NP 285 plakalı van araç sürücüsü, park halindeki Yusuf Davutoğlu’nun (28) YZ 088 plakalı aracına çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Güzelyurt’ta Alkollü Sürücünün Zincirleme Kazası

Saat 19.30’da, Güzelyurt Dumlupınar Sokak’ta NP 285 plakalı van aracı kullanan Tülay Dumlupınar (39), 221 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizlikle park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, arkasında bulunan bir diğer araca da hasar verdi. Kazada yaralanan olmazken, Dumlupınar alkollü araç kullanımı nedeniyle tutuklandı.

Ayrıca yapılan soruşturmada, Yeşilyurt’taki kazanın da Tülay Dumlupınar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



