Gazimağusa yarın gün boyu susuz kalacak

Gazimağusa Ana Su Deposu’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, yarın (23 Temmuz 2025 Çarşamba) kent genelinde gün boyu su kesintisi yaşanacak.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından su akışının yeniden sağlanacağı bildirildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer verildi:
“Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri önceden almaları önemle rica olunur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”
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