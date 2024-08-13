Gazimağusa’da 15 Ağustos’ta Trafik Düzenlemesi: İsmet İnönü Bulvarı Tören Nedeniyle Kapatılacak

Gazimağusa’nın Kurtuluşu’nun 50. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 15 Ağustos 2024’te İsmet İnönü Bulvarı saat 14:00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Sürücülerden, belirtilen güzergaha araçlarını park etmemeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi

POLİS DUYURUSU

Gazimağusa’nın Kurtuluşu’nun 50. Yıldönümü dolayısıyla, 15 Ağustos 2024 tarihinde, Gazimağusa’da düzenlenecek tören ve etkinlikler kapsamında; İsmet İnönü Bulvarının Sulu Çember ile DAÜ Çemberi arasında kalan kısmı saat 14:00’den itibaren, törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacaktır.

Belirtilen Tarih ve Saatlerde;

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen güzergah üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.