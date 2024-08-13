Gazimağusa’da 15 Ağustos’ta Trafik Düzenlemesi: İsmet İnönü Bulvarı Tören Nedeniyle Kapatılacak

POLİS DUYURUSU
Gazimağusa’nın Kurtuluşu’nun 50. Yıldönümü dolayısıyla, 15 Ağustos 2024 tarihinde, Gazimağusa’da düzenlenecek tören ve etkinlikler kapsamında; İsmet İnönü Bulvarının Sulu Çember ile DAÜ Çemberi arasında kalan kısmı saat 14:00’den itibaren, törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacaktır.
Belirtilen Tarih ve Saatlerde;
Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen güzergah üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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