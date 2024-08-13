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Gazimağusa’da 15 Ağustos’ta Trafik Düzenlemesi: İsmet İnönü Bulvarı Tören Nedeniyle Kapatılacak

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Gazimağusa’nın Kurtuluşu’nun 50. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 15 Ağustos 2024’te İsmet İnönü Bulvarı saat 14:00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Sürücülerden, belirtilen güzergaha araçlarını park etmemeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi
Gazimağusa’da 15 Ağustos’ta Trafik Düzenlemesi: İsmet İnönü Bulvarı Tören Nedeniyle Kapatılacak

 

POLİS DUYURUSU

 

Gazimağusa’nın Kurtuluşu’nun 50. Yıldönümü dolayısıyla, 15 Ağustos 2024 tarihinde, Gazimağusa’da düzenlenecek tören ve etkinlikler kapsamında; İsmet İnönü Bulvarının Sulu Çember ile DAÜ Çemberi arasında kalan kısmı saat 14:00’den itibaren, törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacaktır.

 

Belirtilen Tarih ve Saatlerde;

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen güzergah üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

 

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