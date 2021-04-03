Gazimağusa'da 2 taksici Covid-19 Pozitif
Gazimağusa taksiciler Birliği açıklama yaptı.
Aynen aktarıyoruz...
TÜM TAKSICILERIN DIKKATINE! NE YAZIKKI BUGUN 2 MESLEKTAŞIMIZ POZITIFTIR...ÖZELLIKLE MAGUSA BÖLGESINDE ARTAN VAKALARIN ÇOGUNLUGUNUN ÖGRENCI OLDUGU BILGISINI ALDIK.. MASKENIZI TAKIN..VE ARADAKI PARAVANINIZI TAKIN ( MECBURİDİR)..PARA ALISVERISINDE ELLERINIZI MUTLAKA DEZENFEKTE EDİN..LUTFEN ARACINIZI HER MÜŞTERIDEN SONRA DEZENFEKTE EDIN...MÜMKÜN OLDUGU KADAR CAMLARINIZI KAPATMAYIN..BILIYORSUNUZ SEKTÖRÜMÜZ BIR DAHA KAPANMAYI KALDIRAMAZ .POZITIF OLAN MESLEKTAŞLARIMIZA ACİL ŞİFALAR DILIYORUZ...HERKESE SAGLIKLI GUNLER...
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