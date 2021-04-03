  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Gazimağusa'da 2 taksici Covid-19 Pozitif

» »
Gazimağusa'da 2 taksici Covid-19 Pozitif
Gazimağusa'da 2 taksici Covid-19 Pozitif

Gazimağusa'da 2 taksici Covid-19 Pozitif

Gazimağusa taksiciler Birliği açıklama yaptı.

Aynen aktarıyoruz...

TÜM TAKSICILERIN DIKKATINE! NE YAZIKKI BUGUN 2 MESLEKTAŞIMIZ POZITIFTIR...ÖZELLIKLE MAGUSA BÖLGESINDE ARTAN VAKALARIN ÇOGUNLUGUNUN ÖGRENCI OLDUGU BILGISINI ALDIK.. MASKENIZI TAKIN..VE ARADAKI PARAVANINIZI TAKIN ( MECBURİDİR)..PARA ALISVERISINDE ELLERINIZI MUTLAKA DEZENFEKTE EDİN..LUTFEN ARACINIZI HER MÜŞTERIDEN SONRA DEZENFEKTE EDIN...MÜMKÜN OLDUGU KADAR CAMLARINIZI KAPATMAYIN..BILIYORSUNUZ SEKTÖRÜMÜZ BIR DAHA KAPANMAYI KALDIRAMAZ .POZITIF OLAN MESLEKTAŞLARIMIZA ACİL ŞİFALAR DILIYORUZ...HERKESE SAGLIKLI GUNLER...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz'de deprem!03 Nisan 2021 Cumartesi 13:46
  • Kıbrıslı Oyuncu Hüseyin Köroğlu ”Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini anlattı03 Nisan 2021 Cumartesi 13:30
  • HDP:Gergerlioğlu hastaneden kaçırıldı, nereye götürüldüğünü bilmiyoruz!03 Nisan 2021 Cumartesi 13:29
  • KAV'dan Kanser Haftası mesajı03 Nisan 2021 Cumartesi 12:55
  • Çağatay 32. Ölüm yıldönümünde anıldı03 Nisan 2021 Cumartesi 12:54
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü?03 Nisan 2021 Cumartesi 12:46
  • Lefkoşa-Girne arasındaki fiber kablonun güzergahı değiştiriliyor03 Nisan 2021 Cumartesi 12:45
  • Arazide yangın çıktı, 46 ağaç yandı!03 Nisan 2021 Cumartesi 11:55
  • Çalıştığı şirketten 10 bin liralık kablo çaldı!03 Nisan 2021 Cumartesi 11:50
  • Park halindeki araca yanıcı madde döküp yaktılar!03 Nisan 2021 Cumartesi 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti