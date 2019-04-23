Gazimağusa’da 23 Nisan Zafer Anıtı’nda kutlandı

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başladı. Törene Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazimağusa Ordu Evi Müdürü Albay Serdal Ünal, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, 4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Ali Koruk,Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,Siyasi parti temsilcileri, Üniversite Temsilcileri Muharip Dernekler ve Vakıf, Dernek, Okul Temsilcileri ve Yöneticileri Zafer Anıtı’na çelenk koydular.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.
Daha sonra Karakol İlkokulu öğrencileri, Arda Mart Türk Çocuğunun Andını okudu. Havva Gürler günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Karakol İlkokulu öğrencilerinden Tamer Tunç 23 Nisan adlı şiiri okudu, Karakol İlkokulu Korosu 23 Nisan şarkısı söyledi ve tören halk dansları ekibinin Feslikan adlı oyunuyla sona erdi. (MHA)
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