  • BIST 95.953
  • Altın 237,881
  • Dolar 5,8268
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Gazimağusa’da 23 Nisan Zafer Anıtı’nda kutlandı

» »
Gazimağusa’da 23 Nisan Zafer Anıtı’nda kutlandı
Gazimağusa’da 23 Nisan Zafer Anıtı’nda kutlandı

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başladı. Törene Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazimağusa Ordu Evi Müdürü Albay Serdal Ünal, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, 4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Ali Koruk,Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,Siyasi parti temsilcileri, Üniversite Temsilcileri Muharip Dernekler ve Vakıf, Dernek, Okul Temsilcileri ve Yöneticileri Zafer Anıtı’na çelenk koydular.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra Karakol İlkokulu öğrencileri, Arda Mart Türk Çocuğunun Andını okudu. Havva Gürler günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Karakol İlkokulu öğrencilerinden Tamer Tunç 23 Nisan adlı şiiri okudu, Karakol İlkokulu Korosu 23 Nisan şarkısı söyledi ve tören halk dansları ekibinin Feslikan adlı oyunuyla sona erdi.  (MHA)

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aracın ön camına tornavid ile zarar verdi, tutuklandı.21 Nisan 2019 Pazar 12:12
  • Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem izdihamı21 Nisan 2019 Pazar 11:58
  • Akaryakıt istasyonunda, aracın tavanında unutulan ve geziye çıkan Pos Cihazı aranıyor19 Nisan 2019 Cuma 23:27
  • Mağusa Limanı'nda ek mesai krizi çıktı! Gemiler kılavuzssuz ayrılacak...19 Nisan 2019 Cuma 22:12
  • Talana devam: Mağusa’da kumsal üzerine inşaat18 Nisan 2019 Perşembe 14:25
  • Gazimağusa'da elektrikler kesileecek18 Nisan 2019 Perşembe 10:28
  • Mağusa'da Elektrik kesintisi !17 Nisan 2019 Çarşamba 18:05
  • İnönü köyünün sevilen isimlerinden Hasan Debreli hayatını kaybetti17 Nisan 2019 Çarşamba 13:46
  • Başkasının yerine sınava girdi tutuklandı!16 Nisan 2019 Salı 14:05
  • Mağusa'da Cinsel saldırı zanlısı öğretmenin davasında şikayetçi sayısı yükseliyor15 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti