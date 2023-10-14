"Gazimağusa'da 3 Doktor ve 3 Eczacıya 3 Gün Tutukluluk Kararı"

Gazimağusa'da Sahte Reçete Yolsuzluğu Soruşturması Sonucunda 3 Doktor ve 3 Eczacı 3 Gün Tutuklandı

Gazimağusa'da reçete yolsuzluğu iddialarıyla ilgili başlatılan ayrıntılı bir soruşturma sonucunda, dün 3 doktor ve 3 eczacı gözaltına alındı. Bugün, Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde nöbetçi yargıç önünde görülen duruşmada, olayın gelişimini ve ciddiyetini yansıtan detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Mehmet Emin Doğan, zanlıların sahte reçete düzenleme suçunu işlediği yönündeki iddiaları açıkladı. Ayrıca, zanlıları suça bağlayıcı kanıtların toplanması ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, her biri için 3 gün tutuklama talep etti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde görevli nöbetçi yargıç Mine Gündüz Serden, soruşturmanın düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi ve delillerin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, zanlıların 3 gün boyunca polis nezaretinde tutuklu kalmalarına karar verdi. Ayrıca, zanlıların sağlık sorunlarına dikkat çekilerek, bu kişilerin doktor kontrolünden geçmeleri emrini verdi.

Bu tutuklama kararı, sahte reçete yolsuzluğu soruşturmasının derinlemesine ve adil bir şekilde devam edebilmesi için alındı.