  • BIST 3.136,77
  • Altın 1027.492
  • Dolar 18.1679
  • Euro 18.1216
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Gazimağusa’da 3 gün boyunca telefon ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacak

» »
Telekomünikasyon Dairesi’nin Gazimağusa’da yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle bugünden başlayarak üç gün boyunca kentteki bazı bölgelerde telefon ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacağı duyuruldu.
Gazimağusa’da 3 gün boyunca telefon ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacak

Telekomünikasyon Dairesi, Gazimağusa'da yapılacak olan altyapı çalışmaları nedeniyle üç gün boyunca bazı bölgelerde telefon ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacağı bildirdi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin duyurusuna göre, bugün, yarın ve Pazar günü Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Yaşam Hastanesi, Tıp Merkezi, Baykal bölgesi, Anıt çemberi, Küçük Sanayi, Sema Hotel önü, askeri lojmanlar, Larnaka yolu, Kale  İçi, Çin pazarı, Hacıali sitesinin olduğu bölgelerde ve Çanakkale Mahallesinde  ses ve internet hizmetinde kesintiler yaşanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'dsa gündüz vakti darp ve soygun!21 Ağustos 2022 Pazar 09:42
  • Mağusada hırsızlık!20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:55
  • İskele ve Mağusa'da trafik denetimi20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:52
  • Mağusa'da Kayıp Aranıyor!20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:46
  • Gazimağusa’da bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek19 Ağustos 2022 Cuma 08:22
  • Elektrik kesintisi!18 Ağustos 2022 Perşembe 10:46
  • Gazimağusa'nın Kurtuluşu Bugün Kutlanacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:02
  • Erhürman: Gazimağusa’nın iyileşmesi Maraş’tan başlayacak!15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:24
  • Alaniçi köyünde yangın çıktı14 Ağustos 2022 Pazar 10:48
  • Gazimağusa'da 44 yaşında kadın kayıp14 Ağustos 2022 Pazar 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti