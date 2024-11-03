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Gazimağusa’da 30 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Gazimağusa’da 30 Yaşındaki Genç Ani Bir Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da 30 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gazimağusa’da 30 Yaşındaki Genç Ani Bir Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti

Gazimağusa, 02 Kasım 2024 – Gazimağusa'da meydana gelen trajik olayda, 30 yaşındaki Yannick Abang Baiyee, sabahın erken saatlerinde kalmakta olduğu evde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, 02 Kasım 2024 tarihinde, saat 07:10 sıralarında meydana geldi. Baiyee’nin beklenmedik ölümünün ardından Gazimağusa Polisi olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Alınan bilgilere göre, Baiyee’nin rahatsızlanmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni henüz kesinleşmemiş olan Baiyee’nin, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak otopsi sonrası ölüm sebebi belirlenmiş olacak.

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