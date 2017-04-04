Gazimağusa’da 4. İlkokullar arası kültürel bilgi yarışması yapıldı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında 4. İlkokullar Arası Kültürel Bilgi Yarışması, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarışma sonucu, 19 sorunun 18 tanesini doğru cevaplayan Kıbrıs Final İlkokulu birinci, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu ikinci olurken, Alasya ilkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Polatpaşa ilkokulu ve Karakol İlkokulu puanları aynı olduğu için üçüncülük için yarıştı ve yedek sorularda Karakol İlkokulu üçüncü oldu.

Alasya İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, Gazi İlkokulu, Kıbrıs Final İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu,Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu ve Karakol İlkokulu’nun katıldığı İlkokullar Arası Kültürel Bilgi Yarışması’na öğrenciler de katılarak takımlarına destek verdi. Filiz Çağın, Esen Bahadır ve Sevim Kayalp’ın sorularını hazırladığı ve jüriliğini yaptığı yarışmada, Şerife Çağın da sunuculuğu üstlendi.

Açıklamaya göre, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada yarışmayla ilgili bilgi verdi.