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Gazimağusa'da 42 yaşında hayata gözlerini yumdu

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Gazimağusa'da 42 yaşında hayata gözlerini yumdu
Gazimağusa'da 42 yaşında hayata gözlerini yumdu

29.09.2018 tarihinde, saat 01:00 sıralarında,  Gazimağusa’da sakin Yaşar TAŞ (E-42) ikametgahının önünde, aniden rahatsızlanmasına müteakip kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 03.30 yaşamını yitirmiştir.

Müteveffanın cesedi otopsi maksatları için  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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