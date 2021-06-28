Gazimağusa’da 5 Saatlik Elektrik Kesintisi

Gazimağusa’ya bağlı bazı yerlere yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Akdoğan Stadyumu ve bölgesine, bölgedeki su motorlarına, Akdoğan Aket Tesisleri ve su kuyularına elektrik verilemeyecek.

Gazimağusa’da ise 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri Gülseren Kışlası, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Topçu Birliği ve su arıtma tesislerine elektrik verilemeyecek.