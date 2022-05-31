Gazimağusa'da 6 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa bölgesinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden etkilenecek yerler şöyle: “Nergisli köyü, su motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan askeri tesisler, Aket Tesisleri, su kuyuları, Yiğitler yolu,cTürkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Camii bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale köy Camii”