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Gazimağusa’da 841 adet extacy hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi

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Gazimağusa’da 841 adet extacy hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi
Gazimağusa’da 841 adet extacy hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonlarda, 841 adet extasy, 24 gram hintkeneviri ve uyuşturucu öğütücüsü bulunurken, olaylarla ilgili 4 kişi tutuklandı.   

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, S.M.A.A.K.’ye (E-21) ait ikametgahta önceki gün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.A.’nın (E-23) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık üç gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet plastik bardak ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda C.T.E.’nin (E-25) tasarrufunda bulunan çanta içerisinde extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 19 adet hap ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahsın İ.O.T.O.(K-22) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 822 adet hap ile yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

ŞENGÜL SÜRÜCÜOĞLU’NUN ÖLÜM SEBEBİ “KALP YETMEZLİĞİ”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ilk yardım servisinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Şengül Sürücüoğlu’nun (K-57) ölüm sebebinin “kronik akciğer hastalığı, kalp yetmezliği, solunum ve dolaşım yetmezliği”  olduğu tespit edildi.

LAPTA’DA SAHTE BELGE DÜZENLEYEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Lapta’da 2 Ekim 2018 tarihinde M.O.nun (E-38), iki çalışanının bilgisi dışında, işçilerin işten ayrılma bildirgesi üzerine “kendi istekleri ile işten çıktıklarını” gösteren bir başvuru hazırlayıp imzalarını attığı ve sahte belge düzenleyerek ilgili daireye verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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