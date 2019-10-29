Gazimağusa’da Adam Yaralamadan Aranan Şahıs Polise Giderek Teslim Oldu

5.10.19 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde meydana gelen ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah taşıma, patlayıcı madde tasarrufu ve meskûn bölgede ateş açma meselesi ile ilgili suç ortağı olarak aramamakta olan E.F 28.10.19 tarihinde Gazimağusa polis müdürlüğü adli şubeye giderek teslim olması sonucu polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlı E.F bugün 29.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Eser Çelebi olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Çelebi şahadetinde 5.10.19 tarihinde Gazimağusa’ da bir eğlence merkezinde meydana gelen kanunsuz ateşli silah taşıma, patlayıcı madde tasarrufu, meskûn bölgede ateş açma ve Y.K nin bacağından vurulup ağır yaralanmasıyla sonuçlanan meselede suç ortağı olarak aranan zanlının 28.10.19 tarihinde adli şubeye gelerek teslim olduğunu ve tutuklandığını aktardı.

Çelebi şahadetine devamla kamera kayıtlarından yapılan tespitte zanlının olay esnasında olay mahallinde bulunduğunu ve olay sonrası aranmakta olan diğer zanlının elinde tuttuğu tabancayı alarak kaçtığını aktardı. kaçan zanlının hakkında derdest müzekkeresi ıstar edildiğini ve aranmakta olan zanlının 23 gün sonra gelerek polise teslim olduğunu belirten Çelebi zanlının aynı gün Yeşilköy’deki evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını belirtti.

Zanlının tutuklandıktan sonra polise herhangi bir beyanda bulunmadığını belirten Çelebi zanlının kameralarda görüntüsünün bulunmasına karşılık yapılan sorgusuna cevaben; “olay günü olay mahalline aranmakta olan diğer zanlı ile konuşmaya gitmiştim” cevabını verdiğini aktardı.

Olay sonrasındaki sürede 16 ifade temin edildiğine, olay mahallinde bulunan bir adet 9.65 mm çapındaki mermi çekirdeğinin 8.10.19 tarihine balistik muayene için PGM ne gönderildiğine ve kamera kayıtlarının adli inceleme için adli şubeye gönderildiğine değinen Çelebi telefon görüşmeleri ile ilgili dökümlerin henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu belirten Çelebi henüz aranmakta olan bir zanlı ve emare tabancanın olduğuna vurgu yaparak tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler meselenin ciddiyetine dikkat çekerek aranan bir zanlı ile olayda kullanılan tabancanın bulunmaması nedeniyle polisin süre istemesinde haklı olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.