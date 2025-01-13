Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Hafif Yaralı

13 Ocak 2025 tarihinde, saat 04.10 sıralarında, Gazimağusa Mustafa Kemal Bulvarı’nda alkollü bir sürücü kaza yaptı. 22 yaşındaki Büşra Karataş, 182 mlgr alkollü içki etkisi altında kullandığı HG 649 plakalı araçla, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Halil Hamza Ayakkabı Mağazası önlerinde, dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen Yadiger Kaya (48) yönetimindeki KN 812 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Karataş, kendi imkanlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kadının sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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