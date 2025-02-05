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GAZİMAĞUSA’DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU

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Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı araç bahçe duvarına savruldu
GAZİMAĞUSA’DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU

4 Şubat 2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Gazimağusa 15 Ağustos Bulvarı’nda meydana gelen kazada, 46 yaşındaki Rejepbay Hojaniyazov, 359 miligram alkollü içki tesiri altında ve ehliyetsiz şekilde kullandığı EG 988 plakalı aracıyla, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki PB 389 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir ikametgahın bahçe duvarına çarparak durdu.

Kazanın ardından yaralanan sürücü Hojaniyazov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanarak trafik kazasına sebebiyet vermekten tutuklanan sürücü hakkında soruşturma devam ediyor

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