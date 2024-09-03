Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Polis Memuruna Çarptı

Gazimağusa’da 3 Eylül 2024 tarihinde saat 01:30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Mustafa Kağan Bakır, 225 miligram alkollü içki etkisi altında MM 149 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken trafik kontrolü yapan polis memurunun "Dur" ikazına uymadı.

Doyis Döner önlerine geldiğinde Bakır, dur ihtarına uymayarak yoluna devam etti ve aracın sağ kısmı ile görevli polis memuruna çarptı. Çarpmanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, Adsız Asker sokağına dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bir iş yerinin merdiven basamaklarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ elinde kırık teşhisi ile tedavi edildi ve taburcu edildi.

Alkollü sürücü Mustafa Kağan Bakır ise polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.